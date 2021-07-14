BİM 14 Temmuz 2021 kataloğu tablosu BİM aktüel ürünler yeni
BİM 13-16 Temmuz aktüel kataloğu bu hafta da büyük ilgi gördü. Temizlik malzemelerinden kişisel bakıma, çocuk giyimine kadar birçok üründe büyük indirim BİM 13-16 Temmuz aktüel kataloğunda hazır sizi bekliyor. Bu Salı BİM’de Art Matik Toz Deterjan 29,90 TL, Vanish Leke Çıkarıcı 19,90 TL. Uygun fiyatlı daha birçok ürün birçok çeşit bu Salı BİM’de!
BİM 13 Temmuz Salı günü aktüel kataloğ ürünleri raflardaki yerini aldı. Bugün BİM marketlerde onlarca farklı üründe büyük indirim var. Bu Salı BİM’de Kadın Bambu Atlet 12,90 TL, Kadın Bato Slip 14,90 TL. Uygun fiyatlı daha birçok ürün birçok çeşit bu Salı BİM’de!
Bu Salı BİM’de Cillit Bang Banyo ve Mutfak Temizleyici Çeşitleri 9,90 TL, Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti 44,90 TL.
Bu Salı BİM’de Bebek Body Çeşitleri 7,90 TL, Comfort Family Slip 19,90 TL. Uygun fiyatlı daha birçok ürün birçok çeşit bu Salı BİM’de!
Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti 13 Temmuz Salı'dan itibaren 44,90 TL fiyatıyla BİM'de