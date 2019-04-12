BİM 12-13-14-15 Nisan hafta sonu indirimi BİM indirimli ve aktüel ürünler kataloğu

. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Samsung Galaxy J7 Prime 2 cep telefonu dikkat çekerken, Full HD televizyon, elektrikli süpürge gibi elektronik ürünler ayrıca pek çok giyim ürünü, mutfak gereci ve çocuklar için oyuncaklar öne çıkıyor. İşte 12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu...



40’’ Full HD Dahili Uydu Alıcılı Led Televizyon keysmart

1.450,00

Cep Telefonu Samsung Galaxy J7 Prime 2

1.299,00

Cyclone Elektrikli Süpürge Arnica

349,00

Saç Kurutma Makinesi Gloria Fakir

75,00

Kol Saati Kadın-Erkek

25,00