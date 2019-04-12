BİM 12-13-14-15 Nisan hafta sonu indirimi BİM indirimli ve aktüel ürünler kataloğu
BİM hafta sonu aktüel ve indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftaki indirimleri kaçırmak istemeyenler işte katalog. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Samsung Galaxy J7 Prime 2 cep telefonu dikkat çekerken, Full HD televizyon, elektrikli süpürge gibi elektronik ürünler ayrıca pek çok giyim ürünü, mutfak gereci ve çocuklar için oyuncaklar öne çıkıyor. İşte 12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu...
. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Samsung Galaxy J7 Prime 2 cep telefonu dikkat çekerken, Full HD televizyon, elektrikli süpürge gibi elektronik ürünler ayrıca pek çok giyim ürünü, mutfak gereci ve çocuklar için oyuncaklar öne çıkıyor. İşte 12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu...
40’’ Full HD Dahili Uydu Alıcılı Led Televizyon keysmart
1.450,00
Cep Telefonu Samsung Galaxy J7 Prime 2
1.299,00
Cyclone Elektrikli Süpürge Arnica
349,00
Saç Kurutma Makinesi Gloria Fakir
75,00
Kol Saati Kadın-Erkek
25,00
Anahtarlık Taşlı
7,95
Outdoor Termos 1.3 Litre Stanley Stanley
149,00
2’si 1 Arada Standlı Blender ve Spor Blender Kiwi
129,00
İkili El Blender Set Moulinex
169,00
Tava Seti 2’li chef's
29,90
Tost Makinesi AL759
149,00
Granit Efektli Kek Kalıbı Çeşitleri
14,90
Tek Fiyat Çelik Ürünleri Chef's
22,50
Granit Efektli Krep Tava Chef's
19,90
Vega Büyük Kase
9,95
Vega Desenli Kase
2,95
Desenli Baharatlık
3,95
Cam Reçellik Ballık
4,50
12 Jant Bisiklet
139,00
Römorklu Traktör
149,00
İlk Arabam
34,90