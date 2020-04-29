BİLSEM sınav sonuçları 2020 MEB açıklanıyor TC ile sonuç sorgulama
BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanacak mı sorusu veli ve öğrencilerin gündeminde. Üstün yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarda eğitim almasını sağlayacak olan BİLSEM sonuçlarının bugün saat 18.00'e kadar MEB sonuç sayfasında açıklanması bekleniyor. Peki BİLSEM sonuçları nasıl sorgulanır?
BİLSEM sınav sonuçları için artık son günler, BİLSEM sınav sonuç sorgulama ekranı MEB tarafından heran açıklabilir. Üstün yetenekli öğrencilerin sınavlar belirlenerek devlet kurumlarında eğitim görmesinini önünü açan BİLSEM sınav sonuçları normal takvime göre 22 Nisan'da açıklanacaktı. Fakat henüz bir açıklama gelmedi. BİLSEM sonuçlarının bugün saat 18.00ê kadar açıklanması bekleniyor.
2020 BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Milli Eğitim Bakanlı tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınav sonuçlarının 22 Nisan’da adayların erişimine açılması bekleniyordu. 29 Nisan itibari ile sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar ilan edildiğinde detayları haberimizde bulabilirsiniz.
BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK: BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.
BİLİM VE SANAT MERKEZİ NEDİR: Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.