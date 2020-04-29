BİLSEM sınav sonuçları 2020 MEB açıklanıyor TC ile sonuç sorgulama

BİLSEM sınav sonuçları için artık son günler, BİLSEM sınav sonuç sorgulama ekranı MEB tarafından heran açıklabilir. Üstün yetenekli öğrencilerin sınavlar belirlenerek devlet kurumlarında eğitim görmesinini önünü açan BİLSEM sınav sonuçları normal takvime göre 22 Nisan'da açıklanacaktı. Fakat henüz bir açıklama gelmedi. BİLSEM sonuçlarının bugün saat 18.00ê kadar açıklanması bekleniyor.