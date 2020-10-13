BİLSEM sınav sonuçları 2020 açıklanıyor TC ile BİLSEM sonuç sorgulama
Devletin özel kurslarında yetişmek üzere müzik, zeka, görsel yetenek ve sanat alanında başarılı öğrencilere uyguladığı BİLSEM sınav sonuçları açıklanıyor. BİLSEM sınav sonuç sorgulama ekranı MEB tarafından erişime açılacak. Peki BİLSEM sonucuna nereden bakılır?
Türkiye genelinde 4 Ocak'ta başlayan BİLSEM sınavları 11 Ekim'de sona erdi. Şimdi gözler BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasında. MEB 2020 BİLSEM sınav sonuçları 14 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar erişime açılacak. Peki BİLSEM sonuçlarına nereden bakılacak?
2020 BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanır: Milli Eğitim Bakanlı tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınav sonuçlarının 14 Ekim'de adayların erişimine açılması bekleniyor. BİLSEM sonuç sorgulaması http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
BİLSEM sınav sonuçlarına itiraz başvuruları ise 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları, 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
BİLSEM nedir: Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.