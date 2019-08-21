BİLSEM mülakat sonuçları MEB 2019 saat kaçta açıklanır yeni bilgi

BİLSEM sınav sonuçları 2019 MEB tarafından bugün saat 13.00-18.00 arasında açıklanacak gözler MEB resmi sitesinin sonuçlar sayfasında. MEB tarafından özel yetenekli öğrencilere bireysel olarak yapılan BİLSEM sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. BİLSEM mülakat sınav sonuçları http://orgm.meb.gov.tr 'de açıklanacak.