BİLSEM mülakat sonuçları MEB 2019 saat kaçta açıklanır yeni bilgi
BİLSEM mülakat sınav sonuçları bugün erişime açılacak. MEB tarafından BİLSEM sınav sonuçlarının saat 13.00-18.00 arasında açıklanması bekleniyor. Özel yetenekli öğrencilerin girdiği BİLSEM mülakat sınav sonuçları MEB üzerinden MEBBİS sisteminde, http://meb.gov.tr adresinden TC numarası ve kullanıcı şifresi ile sorgulanacak.
BİLSEM sınav sonuçları 2019 MEB tarafından bugün saat 13.00-18.00 arasında açıklanacak gözler MEB resmi sitesinin sonuçlar sayfasında. MEB tarafından özel yetenekli öğrencilere bireysel olarak yapılan BİLSEM sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. BİLSEM mülakat sınav sonuçları http://orgm.meb.gov.tr 'de açıklanacak.
BİLSEM mülakat sonuçları, yapılan açıklamaya göre bugün yani 21 Ağustos 2019'da açıklanacak. Erişime açılmasının ardından başarılı olan öğrenciler 26 Ağustos – 13 Eylül tarihi aralığında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.
MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDE OLACAK: Sözlü sınava ilişkin sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. Öte yandan sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için de 22-28 Ağustos tarihleri arasında itirazlar alınacak. 29 Ağustos’ta ise bu itirazların sonuçları değerlendirmeye alınacak
BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK: MEB’in sonuçları açıklayacağı zaman “duyurular” sayfası üzerinden açıklama yapacak. Sonuçları sorgulama işlemleri ise http://meb.gov.tr veya http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.