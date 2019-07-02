Bilmeniz gereken yumurta kodları
Yumurta, içinde barındırdığı vitaminler sayesinde oldukça faydalı bir besin kaynağı… Ancak içine katılan kimyasal maddeler, yarardan çok zarar getirebiliyor. Kısa süre önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu duruma el attı ve yumurta kodlamalarına yeni bir düzenleme getirdi.
Bu düzenleme sayesinde, satın aldığımız yumurtanın organik olup olmadığı gibi pek çok şeyi öğrenebiliriz. Yumurtanın organik olup olmadığını anlamak için sarı kısmına bakmak gibi pek çok method var. Ancak en etkili yöntem tabii ki satın almadan önce kontrol etmek.
Bakanlık da tam bunun için “Yetiştirme Metodu Kodu” projesini hayata geçirmişti. Bu kodun bulunmadığı yumurtaların satışını da yasakladı. Önceden yumurtaların üzerinde TR, il plaka kodu ve kümes işletme numarası kodlanıyordu. Şimdi ise bunlara ek olarak 4 farklı numara daha eklendi.
Peki, bu rakamlar ne anlama geliyor?
0 Numaralı Kod: Bu kod ile başlayan yumurtalar, tavuğa hiçbir hormon uygulanmadığını ve hormonlu yem verilmediğini işaret eder. Bu yumurtalar tamamen doğaldır. En sağlıklı ve en pahalı yumurta 0 kod numaralı yumurtadır.
1 Numaralı Kod:Bu kod numarasıyla başlayan yumurtalar ise gezen tavukların yumurtasıdır. Ancak tavuğa verilen yem ve hormon konusunda bir kısıtlama yoktur.