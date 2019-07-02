Bilmeniz gereken yumurta kodları

Bu düzenleme sayesinde, satın aldığımız yumurtanın organik olup olmadığı gibi pek çok şeyi öğrenebiliriz. Yumurtanın organik olup olmadığını anlamak için sarı kısmına bakmak gibi pek çok method var. Ancak en etkili yöntem tabii ki satın almadan önce kontrol etmek.