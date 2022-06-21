"Bilmem mi" şarkısıyla ünlenen Sefo sahneden indirildi! Ünlü rapçi yaşanan duruma isyan etti!
Çıkardığı "Bilmem mi" şarkısıyla ünlenen, sesini kitlelere duyuran Sefo adıyla tanınan rapçi Seyfullah Sağır önceki akşam Bodrum'da konser verdi. Valilik talimatıyla "müzik yasağı" gerekçesiyle Bodrum'da verdiği konserde sahneden indirilen rapçi, sahneden indirilmesinin ardından karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi..
"Bilmem mi" şarkısıyla ünlenen sonrasında "Tutsak" şarkısıyla sesini kitlelere duyuran Sefo adıyla tanınan rapçi Seyfullah Sağır önceki akşam Bodrum'da konser verdi. "Müzik yasağı" gerekçesiyle Bodrum'da verdiği konserde sahneden valilik talimatıyla indirilen rapçi, karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.. Sefo "Bu ülkeden çok sıkıldım" diyerek isyan etti..
Tepki gösterdi
Rapçi Sefo, valilik talimatıyla "müzik yasağı" gerekçesiyle Bodrum'da verdiği konserde sahneden indirildi. Rapçi, sahneden indirilmesinin ardından karara tepki gösterdi.
Sahneden indirildi..
Sefo adıyla bilinen rapçi Seyfullah Sağır, valilik kararıyla Bodrum’daki konserinde gece 00.30’da sahneden indirildi.
"Bu yasak 01.00' e kadar değil miydi?"
Sahneden indikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösteren Sefo, “Bu saçmalık ya bu yasak 01.00’e kadar değil miydi?” dedi.