Billur Kalkavan'dan yine olay sözler: Baba çocuğun altını temizlemez
Geçtiğimiz günlerde “annelik matah değil” sözleriyle gündem olan Billur Kalkavan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında bu kez de ''Baba çocuğun altını temizlemez'' dedi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Billur Kalkavan konuk oldu. Açıklamalarıyla adından her zaman söz ettiren Kalkavan yine çok konuşulacak.
İşte Billur Kalkavan’ın açıklamalarından satır başları…
"Anne olmak matah bir şey değil’ sözlerimden sonra bana dadılardan çok mesaj geldi. ‘Çocuğunun sesini duymamak için kulaklık takan anneler, gece odasını kilitleyen anne gördüm’ mesajları atıldı bana. Bu annelik mi?"
"Sonra biri çıkıp diyor ‘doğudaki anneler ne olacak’ ben doğudaki annelere laf etmedim ki doğudaki annelerin Filipinli dadıları yok zaten.Böyle ajitasyona gerek yok. Ben net konuştum. Bağdat Caddesi’ndeki Nişantaşı’ndaki, o şımarık çocukları yetiştiren anneler için konuştum."
"Çocuğunu terbiyesiz büyütme. Çocuk avaz avaz yanında bağırıyor o arkadaşlarıyla muhabbet etmeye devam ediyor.Bir sustursana çocuğunu mecbur mu insanlar dinlemeye? Ama uçakta bir bebek ağlar saatlerce çıtımı bile çıkarmam. Çünkü uçakta kulağı tıkanır, canı acır ona bir şey demem. Orada bebeğin ailesine tepki gösterilince üzülürüm."