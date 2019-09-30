Billur Kalkavan'dan yine olay sözler: Baba çocuğun altını temizlemez

"Çocuğunu terbiyesiz büyütme. Çocuk avaz avaz yanında bağırıyor o arkadaşlarıyla muhabbet etmeye devam ediyor.Bir sustursana çocuğunu mecbur mu insanlar dinlemeye? Ama uçakta bir bebek ağlar saatlerce çıtımı bile çıkarmam. Çünkü uçakta kulağı tıkanır, canı acır ona bir şey demem. Orada bebeğin ailesine tepki gösterilince üzülürüm."