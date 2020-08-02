Billur Kalkavan leopar desenli bikisiniyle büyüledi yıllara meydan okuyor
57 yaşındaki Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından leopar desenli bikinisiyle verdiği pozları paylaştı, fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.
Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla ya da verdiği röportajlarla gündeme bomba gibi düşen Billur Kalkavan, yaz ayının başından beri Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
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Sezonun açılmasıyla soluğu tatilde alan Billur Kalkavan, bikini paylaşımlarıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.
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Leopar desenli bikinisiyle peş peşe poz veren Kalkavan, aksesuar olarak da insanların astrolojisine, huyuna, suyuna göre özel tasarlanan takılar taktı.
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Kalkavan, kendisinden yaşça küçük olan sevgilisi Buğra Bahadırlı ile de pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.
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