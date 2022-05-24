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Billur Kalkavan kansere yakalandı adeta çöktü! Son görüntüsü ortaya çıktı

Billur Kalkavan kansere yakalandı adeta çöktü! Son görüntüsü ortaya çıktı

59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan kansere yakalandı. Saçlarını kazıtan Billur Kallavan'ın son görüntüsü ortaya çıktı. Billur Kalkavan adeta çökmüş.

Billur Kalkavan kansere yakalandı adeta çöktü! Son görüntüsü ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını söyleyen Billur Kalkavan, "Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar." demişti.

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Billur Kalkavan kansere yakalandı adeta çöktü! Son görüntüsü ortaya çıktı

Erkeklerin karşısında evinin ne kadar temiz olduğundan bahseder ne kadar güzel Yemek yaptığından. Ben diyorum ki 'cinsellikten konuşalım mı?' Çünkü hayatın en önemli konularından biri." sözleriyle tepki çekmişti. 

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Billur Kalkavan kansere yakalandı adeta çöktü! Son görüntüsü ortaya çıktı

"Yemek yapmaktan bile daha önemli aslında bence" diyen Kalkavan "Kadınlarımızın eksiklerinden dolayı birazcık bu aldatılma olayı diyeceğim. Kızacaklar bana. Kafalar doldurulacak. Ben cinsiyetçi olarak ayırmaktan hoşlanmıyorum ama insan kendini geliştirecek." demişti. 

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Billur Kalkavan kansere yakalandı adeta çöktü! Son görüntüsü ortaya çıktı

Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi.

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