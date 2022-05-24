Billur Kalkavan kansere yakalandı adeta çöktü! Son görüntüsü ortaya çıktı
59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan kansere yakalandı. Saçlarını kazıtan Billur Kallavan'ın son görüntüsü ortaya çıktı. Billur Kalkavan adeta çökmüş.
Geçtiğimiz günlerde aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını söyleyen Billur Kalkavan, "Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar." demişti.
Erkeklerin karşısında evinin ne kadar temiz olduğundan bahseder ne kadar güzel Yemek yaptığından. Ben diyorum ki 'cinsellikten konuşalım mı?' Çünkü hayatın en önemli konularından biri." sözleriyle tepki çekmişti.
"Yemek yapmaktan bile daha önemli aslında bence" diyen Kalkavan "Kadınlarımızın eksiklerinden dolayı birazcık bu aldatılma olayı diyeceğim. Kızacaklar bana. Kafalar doldurulacak. Ben cinsiyetçi olarak ayırmaktan hoşlanmıyorum ama insan kendini geliştirecek." demişti.
Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi.