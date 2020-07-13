Bill Gates'ten koronavirüs aşısıyla ilgili kötü haber
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sürpriz açıklamalar yaptı.
Dünyayı etkisi altına alan ve ne zaman biteceği merak edilen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Bill Gates'ten yine çok konuşulacak bir açıklama geldi.
Gates, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının dünyaya trilyon dolarlara mal olacağını söyledi. Eşi ile birlikte kurdukları vakıfla bugüne dek virüse karşı 250 milyon dolar bağış yapıldığına vurgu yapan Gates, virüse karşı gelecek aşının da 12 aydan önce çıkmayacağını söyledi.
Gates, "HIV, sıtma ve çocuk felcinin ortadan kaldırılmasına odaklanmış bir organizasyonu aldık ve neredeyse tamamen bu virüsün üzerinde çalışacak şekilde değiştirdik" dedi.
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Gates, özellikle ABD'nin Kovid-19 salgını karşısındaki tavrını sert şekilde eleştirdi. Gates, ABD'den beklenen liderliği bu konuda ortaya koyamadığını ve yeterli koordinasyon kuramadığını iddia etti.