Bill Gates'ten Bitcoin yorumu: Yatırım yapmayın çünkü çevreye zararlı
Son yılların en çok merak edilen ve yatırım yapılan araçlarından biri olan kripto para Bitcoin'le ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde yatırımcıları uyaran Bill Gates, bu kez de Bitcoin'in çevreye verdiği zarar nedeniyle kaçınılması gereken bir yatırım olduğunu açıkladı.
Ünlü iş insanı Bill Gates, son günlerde Bitcoin'le ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.
Kripto para birimi Bitcoin'e karşı başından beri mesafeli bir tavır sergileyen Gates, yatırımcıları risklere karşı uyarırken bu kez de çevreye verdiği zarar konusunda uyarılarda bulundu.
Daha önce Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, yatırımlarını 'somut' araçlara yapmayı tercih ettiğini ifade etmişti.
Microsoft'un kurucusu Gates, eşiyle birlikte başkanlığını yürüttüğü vakfında birçok projeye destek olurken son zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına verdiği destekle gündeme geliyor.