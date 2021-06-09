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Bill Gates'in 'Aldatma taktiği' deşifre oldu! Altın renkli Porsche otomobil detayı

Bill Gates'in 'Aldatma taktiği' deşifre oldu! Altın renkli Porsche otomobil detayı

Boşanmaya karar veren milyarder Bill-Melinda Gates çiftinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Vanity Fair dergisine konuşan adının açıklanmamasını isteyen iki Microsoft çalışanı Gates'in eşini aldatırken yakalanmamak için başvurduğu yöntemleri anlattı. Sosyal medyada 'aldatma taktiği' olarak nitelendirilen bu iddia sonrası Melinda Gates tarafından açıklama geldi.

Bill Gates'in 'Aldatma taktiği' deşifre oldu! Altın renkli Porsche otomobil detayı

ABD'li milyarder Bill Gates (65) ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates (56) boşanmaya hazırlanıyor. ABD basınından oldukça ilginç yeni bir iddia geldi. Boşanma sürecindeki Gates’in uzun süredir eşini aldattığı ve yakalanmamak için otomobil değiştirdiği öne sürüldü.

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Bill Gates'in 'Aldatma taktiği' deşifre oldu! Altın renkli Porsche otomobil detayı

Vanity Fair dergisine konuşan adının açıklanmamasını isteyen iki Microsoft çalışanı Gates’in şirkete Mercedes marka otomobiliyle geldiğini, kadınlarla buluşacağı zaman ise altın rengi Porsche otomobili kullandığını iddia etti.

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Bill Gates'in 'Aldatma taktiği' deşifre oldu! Altın renkli Porsche otomobil detayı

Gates dikkat çekmemek için altın rengi Porsche otomobilini asistanına getirtiyordu. Aynı habere göre, Gates’in kadınlarla buluşmak için pek çok ofis dışı toplantıyı da ajandasına ekletiyordu.

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Bill Gates'in 'Aldatma taktiği' deşifre oldu! Altın renkli Porsche otomobil detayı

Ancak dergiye konuşan başka bir kaynak Gates'i 'gezegendeki en yoğun programlı insanlardan biri' olarak nitelendirdi ve ofis dışı toplantılarının yoğunluğunun onun eşini aldattığı anlamı taşımadığının altını çizdi.

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