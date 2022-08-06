Bill Gates fiyatı dudak uçuklatan milyonluk süper yatıyla Marmaris'te!
Dünyanın en zengin iş adamlarından Bill Gates, süper lüks yatıyla Marmaris'te. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelmesi yankı uyandıran Gates'in yatlarının hala Muğla Marmaris'te olması dikkat çekti.
Son dönemlerde Türkiye'ye ziyaretleri tüm dünyada merakla takip edilen, dünyanının tanıdığı en ünlü iş insanı ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates yatıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir süredir tatil yapıyor. İş insanının süper lüks yatının fiyatı duyanları şoka sokuyor.
Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, bir süredir "Lana" isimli süper lüks yatıyla Türkiye'de koy koy dolaşıyor.
Tüm yaz boyu Türkiye'den bir adım öteye gitmeyen Gates'in lüks yatı "Lana" ve lojistik destek gemisi "Wayfinder", önceki gün Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Emel Sayın Koyu'na demirlenen yat ve katamaranda koruma ve personeller dahil olmak üzere toplamda 35 kişinin kaldığı tahmin ediliyor. Bill Gates'in yatta olup olmadığı ise merak konusu haline geldi.