Bill Clinton, Monica Lewinsky'le Beyaz Saray'da yaşadığı yasak askı anlattı bakın sebebi neymiş?
Bill Clinton, kendisini ABD Başkanlığı koltuğundan edecek olan Monica Lewinsky ile ilişkisini anlattı. Clonton, Lewinsk ile Oval Ofiste sevişmesinin nedenini şöyle özetledi: "Üzerimdeki baskı, hayal kırıklıkları ve korkuyla baş etmenin yoluydu."
90’lı yıllarda Beyaz Saray’ı sarsan skandalın 'kahramanı' Bill Clinton, Monica Lewinsky ile ilişkisini 'baskı, hayal kırıklıkları ve korkuyla baş etmenin yoluydu’ diye açıkladı. Clinton, "Hayatta hepimizin yükleri var ve bazen yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz. Yaptığım şey berbattı, yanlıştı" dedi.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın, 90’lı yıllarda Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile yaşadığı ve neredeyse görevine mal olacak ilişkisi bu kez de ironik bir şekilde eşi Hillary Clinton’ın hayatını anlatan belgesel serisi nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.
Eski First Lady ve Dışişleri Bakanı, 2016 ABD başkanlık adayı Hillary Clinton’ı anlatan dört saatlik ‘Hillary’ belgeselinde eşinden rol çalan Bill Clinton, Monica Lewinsky ile neden ilişki yaşadığını anlattı.
'Yaptığım şey berbattı'
İlişki yaşama nedeni ‘baskı, hayal kırıklıkları ve korkuyla baş etmenin yoluydu’ diye açıklayan Bill Clinton, “Herkes hayatında baskı, hayal kırıklıkları, dehşet, korku ya da neyse onu yaşıyor. Endişelerimi yönetmek için yıllarca yaptığım şeylerden. Hayatta hepimizin yükleri var ve bazen yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz. Yaptığım şey berbattı, yanlıştı. Onu (Hillary Clinton) incitmiş olmaktan nefret ettim” dedi.
Monica Lewinsky ile ilişkisi konusunda yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından Bill Clinton hakkına azil soruşturması başlatılmıştı. Burada aklanan Bill Clinton, eşiyle birlikte kameralar karşısına geçerek 'duygusal' bir konuşma yapmış ve özür dilemişti.