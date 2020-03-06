Bill Clinton, Monica Lewinsky'le Beyaz Saray'da yaşadığı yasak askı anlattı bakın sebebi neymiş?

90’lı yıllarda Beyaz Saray’ı sarsan skandalın 'kahramanı' Bill Clinton, Monica Lewinsky ile ilişkisini 'baskı, hayal kırıklıkları ve korkuyla baş etmenin yoluydu’ diye açıkladı. Clinton, "Hayatta hepimizin yükleri var ve bazen yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz. Yaptığım şey berbattı, yanlıştı" dedi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın, 90’lı yıllarda Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile yaşadığı ve neredeyse görevine mal olacak ilişkisi bu kez de ironik bir şekilde eşi Hillary Clinton’ın hayatını anlatan belgesel serisi nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.