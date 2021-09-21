Bilinmeyen iğrenç gerçeği açıkladı! Irmak Arıcı ilk kez konuştu: Meğer tükürmeden önce...
Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdüğü görüntülerle tepki çeken Irmak Arıcı haftalar sonra gerçeği açıklaıd.
Olay geçtiğimiz ay akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana gelmişti. Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle Recep Karaaslan (26) isimli sürücü ile tartışmaya başlamıştı.
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Tartışma sırasında Arıcı, Karaaslan'ın yanına gelerek yüzüne tükürmüştü.
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Arıcı tartıştığı sürücüye "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" demişti.
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Karaaslan'ın kolunu sıkan şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti.
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