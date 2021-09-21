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Bilinmeyen iğrenç gerçeği açıkladı! Irmak Arıcı ilk kez konuştu: Meğer tükürmeden önce...

Bilinmeyen iğrenç gerçeği açıkladı! Irmak Arıcı ilk kez konuştu: Meğer tükürmeden önce...

Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdüğü görüntülerle tepki çeken Irmak Arıcı haftalar sonra gerçeği açıklaıd.

Bilinmeyen iğrenç gerçeği açıkladı! Irmak Arıcı ilk kez konuştu: Meğer tükürmeden önce...

Olay geçtiğimiz ay akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana gelmişti. Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle Recep Karaaslan (26) isimli sürücü ile tartışmaya başlamıştı.

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Bilinmeyen iğrenç gerçeği açıkladı! Irmak Arıcı ilk kez konuştu: Meğer tükürmeden önce...

Tartışma sırasında Arıcı, Karaaslan'ın yanına gelerek yüzüne tükürmüştü.

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Bilinmeyen iğrenç gerçeği açıkladı! Irmak Arıcı ilk kez konuştu: Meğer tükürmeden önce...

Arıcı tartıştığı sürücüye "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" demişti.

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Bilinmeyen iğrenç gerçeği açıkladı! Irmak Arıcı ilk kez konuştu: Meğer tükürmeden önce...

 Karaaslan'ın kolunu sıkan şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti.

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