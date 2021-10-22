Bİlinmeyen gerçek ortaya çıktı! İzmir'de bulundu gören şaştı kaldı
İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazıların başkanlığını yapan Doç. Dr. Zafer Derin, önemli buluntular bulunduğu açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova'da 2005 yılından, Yassıtepe'de ise 2010 yılından beri kazı çalışmaları sürüyor.
Bugüne kadar yapılan kazılarda kent, 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenirken, üst üste kurulan 9 köy gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı.
İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği, yine bu kazılardan anlaşıldı. Geçmiş dönem kazılarında, binlerce hayvan kemiği parçası bulundu. İlgi çeken buluntular, Burdur Üniversitesi'nde görevli 2 paleontolog tarafından tek tek incelendi.
Birçok hayvana ait olduğu anlaşılan kemiklerden bazıları arkeoloji dünyasında heyecanı arttırdı.