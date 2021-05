“Bilinçsiz antibiyotik kullanımı dişlere zarar veriyor”

Meşeli, her antibiyotiğin her bakteriyel enfeksiyonda işe yaramayabileceğini ifade ederek sözlerini şöyle bitirdi: “Antibiyotik kullanmadan hastalık geçmez’ düşüncesinin son derece yanlış ve bu nedenle her ilaç gibi, antibiyotiklerin de sadece hekim önerisi ve reçetesi ile kullanılması gerekmektedir.”