“Bilinçsiz antibiyotik kullanımı dişlere zarar veriyor”

“Bilinçsiz kullanım çok tehlikeli”

Antibiyotiklerin bakteri kaynaklı enfeksiyonların iyileştirilmesinde kullanılan ilaçlar olduğunu da hatırlatan Meşeli, “Toplumda yapılan en büyük hata grip, soğuk algınlığı gibi virüs kaynaklı enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde antibiyotik kullanılmasıdır. Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının en büyük tehlikesi bakterilerin antibiyotiklere direnç göstermesidir. Antibiyotik direnci, tedavi edilebilir düzeydeki zatürre, tüberküloz veya başka bakteriyel enfeksiyonların tedavisini zorlaştırmakta hatta bazen imkansız kılmaktadır” dedi. Antibiyotiklerin vücuda zarar veren bakterilerin yanında, vücuda yararlı bakterileri de öldürebildiğinin altını çizen Meşeli, “Bu sebeple çok sık antibiyotik kullanımı vücudumuzda denge içinde yaşayan bu faydalı bakterilerin yokluğuna ve bunlarla ilişkili başka hastalıkların meydana gelmesine sebep olabilir. Aşırı duyarlı kişilerde bazı antibiyotikler alerjik reaksiyonlara sebep olarak hayatı tehdit edebilir” dedi.