Bilim Kurulu'ndan istifa eden Prof. Dr. Alpay Azap: Maske yasağı geri gelmeli
TÜRKİYE'de koronavirüs vakaları son üç haftada çok hızlı biçimde yükselirken, Bilim Kurulu üyeliğinden ayrılan Prof. Dr. Alpay Azap'tan flaş uyarılar geldi. "Yeni varyantta 1 kişi 18 kişiye Covid-19 bulaştırıyor" diyen Prof. Dr. Azap, "Maske ve HES kodu geri gelmeli" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği görevini bırakan tek isim olan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Covid-19 vaka sayılarında yaşanan artışı işaret ederek yeni bir koronavirüs dalgasının başladığını söyledi. Azap, yaz aylarında virüs salgının azdıran yeni varyant ve alınması gereken önlemleri anlattı.
1 kişi 18 kişiye korona bulaştırıyor
Yeni dalgada yaşanan artış hızına da dikkat çeken Azap, "Yeni varyantta 1 kişi 18 kişiye Covid-19 bulaştırıyor" diyerek maske ve HES kodu uygulamasının geri getirilmesi gerektiğini vurguladı. Mayıs ve Haziran ayları arasında yaşanan vaka artışlarına dikkat çeken Azap şöyle konuştu:
"Mayıs ayının son haftasındaki günlük ortalama pozitiflik sayısı bin civarındaydı. Haziran ayının son hatasında ise günlük ortalama 8 bin 100 oldu. Yani 8 katı artmış durumda. Özelikle son birkaç hafta içinde çok hızlı arttı."
Türkiye yeni bir korona dalgasına girdi
"Dolayısıyla yeni bir dalgaya girmiş durumda ülkemiz diyebiliriz. Zaten bunu bekliyorduk çünkü başka ülkelerde de vaka sayısının arttığını görmüştük. Bunu daha öncede görmüştük yurt dışında artınca birkaç hafta içinde ülkemizde de artıyor. Dolayısıyla şimdide durum böyle o nedenle yeni bir dalga başladı diyebiliriz."