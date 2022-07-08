Bilim Kurulu'ndan istifa eden Prof. Dr. Alpay Azap: Maske yasağı geri gelmeli

Türkiye yeni bir korona dalgasına girdi

"Dolayısıyla yeni bir dalgaya girmiş durumda ülkemiz diyebiliriz. Zaten bunu bekliyorduk çünkü başka ülkelerde de vaka sayısının arttığını görmüştük. Bunu daha öncede görmüştük yurt dışında artınca birkaç hafta içinde ülkemizde de artıyor. Dolayısıyla şimdide durum böyle o nedenle yeni bir dalga başladı diyebiliriz."