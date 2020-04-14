Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den cep telefonu uyarısı: Streç filme sarın
Sağlık Bakanlığı Corona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Cep telefonunuzdan virüs kapmayın" uyarısı yaptı ve bunun için alınması gereken önlemleri anlattı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dünlya genelinde can almaya devam ederken, cep telefonlarının da virüs yaymada çok önemli bir etken olduğu ortaya çıktı. Cep telefonlarınin virüsü aktif olarak taşıyan en büyük tehlike olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, cep telefonlarının dışarı çıkarken streç filmle kaplanması önerisinde bulundu.
Cep telefonunun virüs taşıma tehlikesi olduğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü şunları söyledi: "Evden çıkmak mecburiyetinde olanlardansanız cep telefonunuzu evden çıkmadan streç filmle sarın. Eve gelir gelmez de streç filmi hemen çıkarıp çöpe atın. Cep telefonundan virüs kapmayın."
Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout da Covid-19 salgını boyunca akıllı cihazların temizliğine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirterek şu uyarıda bulundu:
"Korona oda sıcaklığındayken metalde, camda, seramikte ve plastikte günlerce canlı kalması, cihazlarda da etkili bir temizleme yöntemi uygulanmasını gerekli kılıyor."