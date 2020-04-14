Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den cep telefonu uyarısı: Streç filme sarın

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dünlya genelinde can almaya devam ederken, cep telefonlarının da virüs yaymada çok önemli bir etken olduğu ortaya çıktı. Cep telefonlarınin virüsü aktif olarak taşıyan en büyük tehlike olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, cep telefonlarının dışarı çıkarken streç filmle kaplanması önerisinde bulundu.