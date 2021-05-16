Bilim Kurulu toplanıyor! Yarın Kabine toplantısı var... Temmuz'da tam normalleşme

Bugün Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplanıyor. 17 günlük tam kapanmanın sonuçları masaya yatırılacak ve Kabine'ye normalleşme adımları konusunda yo haritası çıkarılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Pazartesi günü (yarın) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak kabine toplantısında Bilim Kurulu kararlarıyla ilgili sunum yapacak. Tam normalleşme için öngörülen tarih ise 1 Temmuz...