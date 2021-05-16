Bilim Kurulu toplanıyor! Yarın Kabine toplantısı var... Temmuz'da tam normalleşme
TÜRKİYE'nin 17 gün süren tam kapanması yarın sabah saat 05:0'da sona eriyor.Bugün Bilim Kurulu toplanıyor. Yarın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılacak. Kulislere sızan bilgiler vatandaşı sevindirecek gibi görünüyor. Tam normalleşme için temmuz ayı öngörülüyor.
Bugün Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplanıyor. 17 günlük tam kapanmanın sonuçları masaya yatırılacak ve Kabine'ye normalleşme adımları konusunda yo haritası çıkarılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Pazartesi günü (yarın) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak kabine toplantısında Bilim Kurulu kararlarıyla ilgili sunum yapacak. Tam normalleşme için öngörülen tarih ise 1 Temmuz...
Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşkınlığında toplanıyor. 29 Nisan’da başlayan 17 günlük tam kapanma süresince vaka ve ölüm sayılarındaki düşüş masaya yatırılacak ve bundan sonra atılması gereken normalleşme adımları belirlenecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak.
Pazartesi günü da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Son 17 günlük vaka, ölüm, ağır hasta sayılarının ve tam kapanmanın etkisinin değerlendirileceği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son durum, aşılama çalışmaları ve yerli aşı konusunda kapsamlı bir sunum yapacak.
Toplantının ardından alınan normalleşme kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşmasıyla duyuracak. Kabine'den Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kademeli normalleşme takvimiyle ilgili hangi kararlar çıkabilir.