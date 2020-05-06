Bilim kurgu romanlarından çıkma maske tasarımı
Almanya merkezli bir tasarım kolektifi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte sosyal hayatın dönüşümü sonucu bundan böyle bir süre daha kullanımda olması beklenen maske kavramına farklı bir bakış getirdi. Tasarımcıların geliştirdiği ikonik bilim kurgu maskeleri şimdilik tuhaf görünse de yeni sosyal hayatımızda yaygınlaşırsa tıpkı şimdi herkesin tıbbi maske takması gibi gözümüze olağan gelebilir.
Sınır, cinsiyet, sosyal konum, kültür ve ekonomik statü ayırmadığı için demokratik bir virüs olarak tanımlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), neden olduğu salgınla ilişkilerimizi değiştirirken gerçeklik algımızı da etkiledi.
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Almanya merkezli bir tasarım kolektifi olan Plastique Fantastique, karantina zamanlarında sosyal hayatımızın dönüşümü ile fiziksel dokunuştan yoksun kalmanın etkilerini inceledi ve bir tasarım geliştirdi.
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Şeffaf ve içi boş iki yarıküreyi birleştiren tasarımcılar, bunu kafalara uyan bir maske haline getirdi.
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İkonik tasarım, 50'lerin bilim kurgu çizgi romanlarından ve 60'ların ütopik hareketlerinden esinlenerek yapıldı.
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