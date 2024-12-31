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Bilim kurgu filmi gibi! İşte 2024'te yaşanan çılgın olaylar...

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Bilim kurgu filmi gibi! İşte 2024'te yaşanan çılgın olaylar...

2024 yılı, teknoloji dünyasında çığır açan gelişmelere sahne oldu. Dünyayı değiştirebilecek bu yenilikler, yıl boyunca dikkatleri üzerine çekti ve geleceği şekillendirme potansiyeli taşıyor. İşte 2024 yılında şahit olduğumuz gelişmeler...

Bilim kurgu filmi gibi! İşte 2024'te yaşanan çılgın olaylar...

1712'deki buhar makinesinden 2007'deki ilk  iPhone'a kadar  her yıl daha da inanılmaz icatlar doğuyor. 

Ve akıl almaz teknolojilerle dolu bir yılın ardından, 2024'ün unutturacak daha büyük teknolojik gelişmelerle karşılaşacağımız da büyük olası...

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Bilim kurgu filmi gibi! İşte 2024'te yaşanan çılgın olaylar...

Peki 2024 yılında hangi teknolojik gelişmeler yaşandı?

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Bilim kurgu filmi gibi! İşte 2024'te yaşanan çılgın olaylar...

İŞTE 2024 YILINDA TEKNOLOJİ DÜNYASINDA YAŞANANLAR!

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Bilim kurgu filmi gibi! İşte 2024'te yaşanan çılgın olaylar...

1)  SAMSUNG DÜNYANIN ILK 4K, KABLOSUZ, ŞEFFAF OLED TELEVİZYONUNU TANITTI!

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