Bilim kurgu filmi gibi! İşte 2024'te yaşanan çılgın olaylar...
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2024 yılı, teknoloji dünyasında çığır açan gelişmelere sahne oldu. Dünyayı değiştirebilecek bu yenilikler, yıl boyunca dikkatleri üzerine çekti ve geleceği şekillendirme potansiyeli taşıyor. İşte 2024 yılında şahit olduğumuz gelişmeler...
1712'deki buhar makinesinden 2007'deki ilk iPhone'a kadar her yıl daha da inanılmaz icatlar doğuyor.
Ve akıl almaz teknolojilerle dolu bir yılın ardından, 2024'ün unutturacak daha büyük teknolojik gelişmelerle karşılaşacağımız da büyük olası...
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Peki 2024 yılında hangi teknolojik gelişmeler yaşandı?
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İŞTE 2024 YILINDA TEKNOLOJİ DÜNYASINDA YAŞANANLAR!
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1) SAMSUNG DÜNYANIN ILK 4K, KABLOSUZ, ŞEFFAF OLED TELEVİZYONUNU TANITTI!
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