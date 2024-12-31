Bilim kurgu filmi gibi! İşte 2024'te yaşanan çılgın olaylar...

1712'deki buhar makinesinden 2007'deki ilk iPhone'a kadar her yıl daha da inanılmaz icatlar doğuyor.

Ve akıl almaz teknolojilerle dolu bir yılın ardından, 2024'ün unutturacak daha büyük teknolojik gelişmelerle karşılaşacağımız da büyük olası...