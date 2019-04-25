Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif! Kaydedilmiş en nadir olay deniyor
Varlığı sadece diğer maddeler üzerindeki kütle çekimsel etkisi ile belirlenebilen maddeleri araştıran bilim insanları, çığır açan bir keşfe imza atarak en nadir olayı kaydetti.
Karanlık madde, astrofizikte, elektromanyetik dalgalarla etkileşime girmeyen, varlığı yalnız diğer maddeler üzerindeki kütle çekimsel etkisi ile belirlenebilen maddelere denir. Bu madde hakkında yıllardır çalışmalarını sürdüren bilim insanları ise sonunda tarihte bir ilki gerçekleştirdi.
Bilim insanları, ksenon-124 (124Xe) izotopunun radyoaktif bozunumu olan "Kaydedilmiş en nadir olayı" keşfetti. Araştırmayı gerçekleştiren Politeknik Enstitüsü yardımcı fizik profesörü Ethan Brown, bu keşif hakkında şu sözleri kullandı:
“Bu bozunumu, hareketli haliyle gördük. Bu şimdiye kadar doğrudan gözlemlenmiş en uzun ve en yavaş gerçekleşen süreç. Yine de karanlık madde algılayıcımız, bunu gözlemleyecek kadar hassastı.”
XENON Collaboration adı verilen ekibin yürüttüğü çalışmada kullanılan XENON1T aracı, yüksek saflıkta sıvı ksenon elementiyle dolu 1.300 kiloluk bir tank içeriyor ve bu tank kozmik ışınlardan korunması için İtalya’daki Gran Sasso dağlarının 1,500 metre altında kullanılıyor.