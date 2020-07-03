Bilim insanlarından uyarı: Koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi
Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'D614G' adlı mutasyonunun şu anda dünyada hastalığa sebep olan en yaygın varyasyon olduğunu söyleyerek, virüsün yapısı nedeniyle orijinalinden çok daha bulaşıcı olduğu açıkladı.
Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle enfekte olanların sayısı 11 milyonu aşarken; ABD'li ve İngiliz bilim insanları şu anda vakaların çoğuna neden olan virüsün orijinalinden farklı olduğunu açıkladı.
ABD'deki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ile İngiltere'deki Duke Üniversitesi ve Sheffied Üniversitesinden araştırmacılar, şu anda dünyanın genelinde yeni tip koronavirüsün 'D614G' adlı mutasyonunun hüküm sürdüğünü belirtti.
Bilim insanları, söz konusu mutasyonun koronavirüsün yapısında bulunan peplomer (virüsün üzerinde yer alan ve konakçı hücreye tutunmasını sağlayan protein yapı) sayısını artırdığını ve bu nedenle virüsün daha bulaşıcı hale geldiğini ve Kovid-19’a yakalananlardaki viral yükün arttığını söyledi.
Sheffield Üniversitesinden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Thushan de Silva, "Koronavirüsü şehrimize girdiğimizden beri analiz ediyoruz. Bugün hakemli dergide yayımlanan araştırmamız 'D614G' adlı genetik mutasyonun en sık görülen koronavirüs türü olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, yapıla laboratuvar deneylerinde virüsün orijinalinden çok daha bulaşıcı olduğu görüldü" ifadeleri kullanıldı.