Bilim insanlarından uyarı: Koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi

Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle enfekte olanların sayısı 11 milyonu aşarken; ABD'li ve İngiliz bilim insanları şu anda vakaların çoğuna neden olan virüsün orijinalinden farklı olduğunu açıkladı.