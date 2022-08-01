Bilim insanlarından marijuana ile ilgili şoke eden araştırma: Kırık kemiklere iyi geliyor

Genellikle uyuşturucu madde yapımında kullanan marijuananın herkesi şaşırtan bir faydası ortaya çıktı. Tel Aviv Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı çalışma neticesinde marijuana, kırılan kemiklerin iyileşmesini hızlandırıyor. Bunun yanı sıra marijuana yardımıyla iyileşen kemiklerin daha sonra yeniden kırılması daha da zorlaşıyor.