Bilim insanlarından marijuana ile ilgili şoke eden araştırma: Kırık kemiklere iyi geliyor
TEL AVİV'de yapılan bir çalışma sonrası marijuana bitkisinin, kırılan kemiklerin iyileşmesinde oldukça faydalı olduğunu kanıtlandı.
Genellikle uyuşturucu madde yapımında kullanan marijuananın herkesi şaşırtan bir faydası ortaya çıktı. Tel Aviv Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı çalışma neticesinde marijuana, kırılan kemiklerin iyileşmesini hızlandırıyor. Bunun yanı sıra marijuana yardımıyla iyileşen kemiklerin daha sonra yeniden kırılması daha da zorlaşıyor.
Söz konusu çalışma fareler üzerinde denendi ve olumlu sonuç alındı.
Çalışma Journal of Bone and Mineral Research adlı dergide de yayınlandı. Çalışma kemiklerin yalnızca hızlı iyileşmediğini aynı zamanda tekrar kırılmaya karşı da daha güçlü olduğunu ortaya koydu.
Biliminsanları araştırmanın arkasında marijuana bitkisinde bulunan cannabinoidin insan vücudundaki kemik gelişimini uyardığına inanıyor.