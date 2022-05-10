Bilim insanlarından korkutan senaryo! Rekor sıcaklıklar kavuracak
İNGİLTERE'de yapılan yeni bir çalışma önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın 1,5 dereceden fazla ısınma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu gösterdi. 2022-2026 yılları arasında rekor düzeyde sıcaklıkların görülebileceğini belirten uzmanlar orman yangınları, aşırı sıcaklar, seller gibi felaketlerin sıklıkla görüleceği konusunda uyardı.
İNGİLTERE'nin ulusal meteoroloji servisi olan Met Office, emisyonların son otuz yılda hızla artarken küresel sıcaklıkların buna adım adım yükselerek yanıt verdiğine dikkat çekti.
Dünyanın ortalama sıcaklığı ilk olarak 2015 yılında 19. yüzyılın ortalarında kaydedilen sıcaklıklar olarak düşünülen sanayi öncesi seviyelerin 1 derece üzerine çıktı.
Bu aynı zamanda siyasi liderlerin dünyayı küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derecenin altında tutma çabalarını sürdürmeyi taahhüt eden Paris İklim Anlaşmasını imzaladıkları yıldı.
Geçen kasım ayında dünya liderleri İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 İklim Zirvesinde 1,5 derece hedefini canlı tutma konusundaki taahhütlerini yineledi.