Bilim insanlarından korkutan keşif! İnsanlar için zehirli yeni bir canlı türü
ABD'de bulunan Washington Üniversitesi’nden bilim adamları, arsenik elementini ilk defa soluyabilen ve diğer canlılar için zehirli olan bir canlı türü keşfetti.
Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlanan bilimsel araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Bilim adamları, insanlar ve hayvanlar için zehirli olan arsenik soluyan ve “oksijensiz sularda” yaşayabilen yepyeni bir canlı türü keşfetti. Keşfedilen mikroorganizmaların ise 200 ila bin metre derinlikteki ‘oksijensiz sularda’ yaşadığı ortaya çıktı.
Önceki araştırmalara göre, bazı küçük deniz canlılarının oksijenin olmadığı yerlerde, kükürt ve azot soluduğu Washington Üniversitesi’nden bilim adamlarının son bulguları sayesinde ise ilk defa okyanusta arsenik soluyan canlı türü keşfedilmiş oldu.
Hayatta kalmak için..: Araştırmacılar, bunun gezegenimizde oksijenin daha az olduğu çok eski zamanlarda kullanılan eski bir hayatta kalma stratejisi olduğunu düşünüyor, ancak günümüzde hala bunun denizde kullanımını görmek, bilim dünyasında şaşkınlığa sebep oldu. Washington Üniversitesindeki araştırmacılar okyanustaki yaşamın, iklim değişikliği karşısında nasıl değişim göstereceğine dair bir işaret olabileceğini söylüyor.
Denizlerdeki oksijen tekrar azalmaya başlarsa ekosistem buna uyum sağlayabilir. Okyanusta az miktarda arsenik olduğunu bildiklerini söyleyen Denizbilimci Gabrielle Rocap, “Fakat organizmaların geçimini sağlamak için arsenik kullanabileceği fikri, bu okyanus için yepyeni bir metabolizma” dedi.