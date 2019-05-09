Bilim insanlarından korkutan keşif! İnsanlar için zehirli yeni bir canlı türü

Hayatta kalmak için..: Araştırmacılar, bunun gezegenimizde oksijenin daha az olduğu çok eski zamanlarda kullanılan eski bir hayatta kalma stratejisi olduğunu düşünüyor, ancak günümüzde hala bunun denizde kullanımını görmek, bilim dünyasında şaşkınlığa sebep oldu. Washington Üniversitesindeki araştırmacılar okyanustaki yaşamın, iklim değişikliği karşısında nasıl değişim göstereceğine dair bir işaret olabileceğini söylüyor.