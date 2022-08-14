BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38

Bilim insanlarından heyecanlandıran çalışma! Ölüyü dirilttiler

Bilim insanlarından heyecanlandıran çalışma! Ölüyü dirilttiler

ABD'de bilim insanları, ölen bir domuzu bir makineye bağlayarak canlandırmayı başardı.

Bilim insanlarından heyecanlandıran çalışma! Ölüyü dirilttiler

Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanlarının yaptığı bir çalışma sonucu ölen bir domuz tekrar hayata döndürüldü. Yapılan çalışmada ölen domuz, OrganEx cihazına bağlanarak kan ve vücut sıvısı enjekte edildikten sonra bir nevi tekrar canlandı.

19
Bilim insanlarından heyecanlandıran çalışma! Ölüyü dirilttiler

Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanlarının ölümle ilgili yaptığı çalışma şoke etti.

29
Bilim insanlarından heyecanlandıran çalışma! Ölüyü dirilttiler

Bilimsel bir dergi olan Nature'da yayınladıkları yazıya göre bilim insanları, hayvanlar öldükten sonra üzerlerinde çalışarak bir saat sonra kan dolaşımını ve tüm diğer işlevlerini eski haline getirebildiklerini yazdı.

39
Bilim insanlarından heyecanlandıran çalışma! Ölüyü dirilttiler

Amerikalı bilim insanlarının geliştirmiş olduğu ve OrganEx ismi verdikleri cihazla domuz üzerinde denenen çalışmada, OrganEx cihazına bağlanarak kan ve vücut sıvısı enjekte edildikten sonra bir nevi tekrar canlandı.

49