Bilim insanlarından heyecanlandıran çalışma! Ölüyü dirilttiler
ABD'de bilim insanları, ölen bir domuzu bir makineye bağlayarak canlandırmayı başardı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanlarının yaptığı bir çalışma sonucu ölen bir domuz tekrar hayata döndürüldü. Yapılan çalışmada ölen domuz, OrganEx cihazına bağlanarak kan ve vücut sıvısı enjekte edildikten sonra bir nevi tekrar canlandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanlarının ölümle ilgili yaptığı çalışma şoke etti.
Bilimsel bir dergi olan Nature'da yayınladıkları yazıya göre bilim insanları, hayvanlar öldükten sonra üzerlerinde çalışarak bir saat sonra kan dolaşımını ve tüm diğer işlevlerini eski haline getirebildiklerini yazdı.
Amerikalı bilim insanlarının geliştirmiş olduğu ve OrganEx ismi verdikleri cihazla domuz üzerinde denenen çalışmada, OrganEx cihazına bağlanarak kan ve vücut sıvısı enjekte edildikten sonra bir nevi tekrar canlandı.