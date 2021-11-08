Bilim insanlarından Akdeniz diyeti uyarısı: Kısırlığa neden olabilir

Geleneksel bir beslenme tarzı Akdeniz diyetindeki çok çeşitli meyve ve sebzeler, kabuklu yemişler, tahıllar ve balıklarla karşılaştırıldığında kırmızı et ve süt ürünlerinden elde edilen doymuş yağların daha yüksek mevcudiyeti nedeniyle daha az sağlıklı olarak görüldü.