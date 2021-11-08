Bilim insanlarından Akdeniz diyeti uyarısı: Kısırlığa neden olabilir
AKDENİZ diyeti zengin meyve ve sebze içeriği ile düşük doymuş yağ oranı nedeniyle uzmanlar tarafından hep daha sağlıklı olarak görüldü. Ancak Norveç'te yapılan yeni bir araştırma Akdeniz diyetinin et ve süt tüketiminin ağırlıklı olduğu geleneksel beslenme tarzına göre daha fazla kimyasal madde alımına neden olduğunu gösterdi. Araştırmacılar bu maddelerin kısırlığa, bağışıklık sistemi sorunlarına ve çocuklarda gelişimin engellenmesine neden olabileceği konusunda uyardı.
Bilim insanları Akdeniz diyetiyle beslenmenin yiyeceklerdeki toksin miktarı nedeniyle geleneksel beslenme tarzına kıyasla kısırlığa neden olma riski taşıdığını buldu.
Geleneksel bir beslenme tarzı Akdeniz diyetindeki çok çeşitli meyve ve sebzeler, kabuklu yemişler, tahıllar ve balıklarla karşılaştırıldığında kırmızı et ve süt ürünlerinden elde edilen doymuş yağların daha yüksek mevcudiyeti nedeniyle daha az sağlıklı olarak görüldü.
Ancak Norveç'te yer alan Oslo Üniversitesindeki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, organik olmayan bir Akdeniz diyetinin aslında ek sağlık riskleriyle birlikte geldiğini gösterdi.
Araştırma ekibi geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilen meyve, sebze ve kepekli tahılların doğurganlık sorunlarına, zayıflamış bir bağışıklık sistemine ve küçük çocuklarda büyüme ve gelişmede gerilemeye yol açabilecek tarım ilaçları içerdiğini buldu.