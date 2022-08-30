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Bilim insanları yeni pandeminin kaynağını ve tarihini açıkladı: Covid-19'dan daha ölümcül olacak

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Bilim insanları yeni pandeminin kaynağını ve tarihini açıkladı: Covid-19'dan daha ölümcül olacak

Bilim insanları, bir sonraki pandemiye neden olacak virüsün tavuk kümeslerinde ve ördek havuzlarında dolaştığı konusunda uyardı. Gökyüzünden ölü martıların yağdığını ve kuş gribi vakalarının geçen yıla kıyasla iki kat arttığına dikkat çeken araştırmacılar, H5N1 virüsünün insanlarda Covid-19'dan daha ölümcül bir salgına yol açmasının an meselesi olduğunu söyledi.

Bilim insanları yeni pandeminin kaynağını ve tarihini açıkladı: Covid-19'dan daha ölümcül olacak

Kuş gribinin yeni bir türü olan H5N1 virüsü Eylül 2021'den bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla kuş ve kümes hayvanında tespit edildi. Vaka sayısı bir önceki yılın rekorunu ikiye katladı.

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Bilim insanları yeni pandeminin kaynağını ve tarihini açıkladı: Covid-19'dan daha ölümcül olacak

Bununla birlikte, uzmanlara göre yeni kuş gribi  virüsü sadece hızla yayılmakla kalmıyor, aynı zamanda benzeri görülmemiş bir seviyede öldürüyor. Birleşik Krallık'ta, aylardır İskoçya ve doğu kıyılarındaki adalarda ölü kuşlar kumsallara saçılırken, Brighton'da gökyüzünden ölü martılar yağıyor.

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Bilim insanları yeni pandeminin kaynağını ve tarihini açıkladı: Covid-19'dan daha ölümcül olacak

NTV'de yer alan habere göre İngiltere’deki Cornwall Wildlife Trust geçen hafta bir uyarı yayınlayarak halkı hasta veya ölü deniz kuşlarından uzak durmaya ve 'hiçbir koşulda hayvanlara dokunmamaya' çağırdı. 
 

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Bilim insanları yeni pandeminin kaynağını ve tarihini açıkladı: Covid-19'dan daha ölümcül olacak

Prof. Dr. Paul Hunter konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Artık kuş gribinin insanlarda salgına neden olup olmayacağını konuşmak yerine bunun ne zaman gerçekleşeceğini konuşmamız gerekiyor” dedi.

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