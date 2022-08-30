Bilim insanları yeni pandeminin kaynağını ve tarihini açıkladı: Covid-19'dan daha ölümcül olacak
Bilim insanları, bir sonraki pandemiye neden olacak virüsün tavuk kümeslerinde ve ördek havuzlarında dolaştığı konusunda uyardı. Gökyüzünden ölü martıların yağdığını ve kuş gribi vakalarının geçen yıla kıyasla iki kat arttığına dikkat çeken araştırmacılar, H5N1 virüsünün insanlarda Covid-19'dan daha ölümcül bir salgına yol açmasının an meselesi olduğunu söyledi.
Kuş gribinin yeni bir türü olan H5N1 virüsü Eylül 2021'den bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla kuş ve kümes hayvanında tespit edildi. Vaka sayısı bir önceki yılın rekorunu ikiye katladı.
Bununla birlikte, uzmanlara göre yeni kuş gribi virüsü sadece hızla yayılmakla kalmıyor, aynı zamanda benzeri görülmemiş bir seviyede öldürüyor. Birleşik Krallık'ta, aylardır İskoçya ve doğu kıyılarındaki adalarda ölü kuşlar kumsallara saçılırken, Brighton'da gökyüzünden ölü martılar yağıyor.
NTV'de yer alan habere göre İngiltere’deki Cornwall Wildlife Trust geçen hafta bir uyarı yayınlayarak halkı hasta veya ölü deniz kuşlarından uzak durmaya ve 'hiçbir koşulda hayvanlara dokunmamaya' çağırdı.
Prof. Dr. Paul Hunter konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Artık kuş gribinin insanlarda salgına neden olup olmayacağını konuşmak yerine bunun ne zaman gerçekleşeceğini konuşmamız gerekiyor” dedi.