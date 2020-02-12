Bilim insanları uzaydan gelen radyo sinyalleri keşfetti
Bilim insanları uzayın derinliklerinden gelen güçlü radyo sinyalleri keşfettiklerini duyurdular.
Bilim insanları uzayın derinliklerinden gelen ve genellikle herhangi bir düzene sahip olmayan hızlı radyo patlaması (FRB) denen sinyallerin sırrını henüz çözemedi.
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İngiliz Independent gazetesinin verdiği habere göre, yeni keşfedilen 'FRB 180916.J0158+65' isimli sinyal bu gizemin çözülmesinde bilim dünyasına yardımcı olabilir.
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Tekrarlanan bu sinyal, Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalandırma Deneyi (CHIME) radyo teleskopları ile 409 gün boyunca mercek altına alındı.
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Söz konusu sinyaller 16,35 günlük bir döngüye sahip. 4 gün boyunca saatte bir ya da iki atım gönderen sinyal ardından 12 gün sessizliğe bürünüyor ve döngüye yeniden tekrar ediyor.
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