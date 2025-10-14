Bilim insanları Türk kültür mirası için buluştu

Etkinlik kapsamında 28 oturumda Türk Halkları Kültürel Çeşitliliği, Mimari ve Sanat Tarihi, Kültürel Modernleşme ve Toplumsal Değişim, Folklor ve Halk Edebiyatı, Gelenekli Sanatlar ve El Sanatları, Halk İnançları ve Mitoloji, Mutfak Kültürü ve Gastronomi gibi pek çok başlıkta bilimsel bildiriler sunuldu. Oturumlarda yapılan tartışmalar da Türk kültürüne dair önemli katkılar sağladı.