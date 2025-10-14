Bilim insanları Türk kültür mirası için buluştu
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 10. Türk Kültürü Kongresi, 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Türk kültürünün geçmişten geleceğe uzanan mirasının bilimsel olarak değerlendirildiği kongrede, Türkiye ve çeşitli Türk cumhuriyetlerinden yaklaşık 140 bilim insanı bir araya geldi.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 10. Türk Kültürü Kongresi, 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Ankara’da, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi’nde yapıldı. Türk kültür ve medeniyetinin geçmişten geleceğe uzanan zengin birikiminin bilimsel bir bakışla ele alındığı kongrede, yurt içinden 75, çeşitli Türk cumhuriyetlerinden ise 30 bilim insanı yer aldı.
Toplamda 140’a yakın uzman ve davetlinin katılımıyla Türk kültürünün köklü geçmişine yakışır nitelikte bir organizasyon gerçekleştirildi.
Kongrenin açılışı, temaya uygun bir müzik dinletisiyle başladı. Ardından, Türk kültürüne uzun yıllar emek vermiş isimlerden Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, Prof. Dr. Oluş Arık, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Gürsel Aytaç ve Beşir Ayvazoğlu’na “Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri” takdim edildi.
Etkinlik kapsamında 28 oturumda Türk Halkları Kültürel Çeşitliliği, Mimari ve Sanat Tarihi, Kültürel Modernleşme ve Toplumsal Değişim, Folklor ve Halk Edebiyatı, Gelenekli Sanatlar ve El Sanatları, Halk İnançları ve Mitoloji, Mutfak Kültürü ve Gastronomi gibi pek çok başlıkta bilimsel bildiriler sunuldu. Oturumlarda yapılan tartışmalar da Türk kültürüne dair önemli katkılar sağladı.