Bilim insanları muz nohut ve yer fıstığını önerdi! Bağırsak bakterilerini iyileştiriyor

Son olarak yetersiz beslenen 12 ila 18 aylık 68 bebek üzerinde çeşitli besinlerden oluşan diyet türlerini deneyen araştırmacılar içlerinde muz, soya, yer fıstığı unu ve nohutun bulunduğu diyet türünün kemik büyümesi, beyin gelişimi ve bağışıklık fonksiyonu ile bağlantılı bağırsak bakterilerini artırdığını tespit etti.