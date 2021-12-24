Bilim insanları koronavirüsünün semptomlarının değiştiğini duyurdu

Uygulamayı kullananlar Kovid-19 semptomlarını platform ile paylaşırken bu verileri inceleyen Spector, "Grip hastalığı gibi belirtiler gösteren insanların yarısında Kovid-19 tespit edildi. Boğazda ağrı, burun akıntısı ve baş ağrısı en öne çıkan semptomlardan biri" şeklinde konuştu.