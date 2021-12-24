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Bilim insanları koronavirüsünün semptomlarının değiştiğini duyurdu

Bilim insanları koronavirüsünün semptomlarının değiştiğini duyurdu

İNGİLTERE'de kamuoyundan elde edilen verileri inceleyen bilim insanları 'gerçek yaşam verilerini' analiz ederek yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) semptomlarının değiştiğini duyurdu.

Bilim insanları koronavirüsünün semptomlarının değiştiğini duyurdu

İNGİLTERE'de kullanılan Zoe Covid isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) takip uygulamasında toplanan verileri inceleyen ve projenin de lideri olan Prof. Tim Spector, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Bilim insanları koronavirüsünün semptomlarının değiştiğini duyurdu

Uygulamayı kullananlar Kovid-19 semptomlarını platform ile paylaşırken bu verileri inceleyen Spector, "Grip hastalığı gibi belirtiler gösteren insanların yarısında Kovid-19 tespit edildi. Boğazda ağrı, burun akıntısı ve baş ağrısı en öne çıkan semptomlardan biri" şeklinde konuştu.

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Bilim insanları koronavirüsünün semptomlarının değiştiğini duyurdu

Zoe Covid'in verilerini King's College London ile inceleyen uzmanlar Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarının arttığına dikkat çekti. 

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Bilim insanları koronavirüsünün semptomlarının değiştiğini duyurdu

Spector, "Yeni semptom gösteren vaka sayısı son bir haftada patlama yaşadı. Omicron sonucu pozitif çıkan çok sayıda insanda görülen belirtiler sıradan grip gibi aynı boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı var" dedi.

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