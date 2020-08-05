Bilim insanları Güneş'te açıklanamayan hareketler tespit ettiler
Finlandiyalı bilim insanları Güneş'te açıklanamayan hareketler tespit ettiklerini açıkladı. Güneş'in bazı bölgelerinin geri kalanına göre daha yüksek sıcaklığa ev sahipliği yaptığını saptadı.
Dünya'nın da yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş'in solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor.
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Bilim insanları bu döngülerin sonunu ve yeni döngünün başlangıcını belirleyen sakin döneme 'solar minimum' adını veriyor.
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Bugüne kadar elde edilen veriler ışığında Güneş'in bu dönemde sakin bir evreden geçmesi gerekiyordu.
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Ancak Finlandiya'da yapılan bir araştırma 'solar minimum'un tam aksi şekilde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.
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