Bilim insanları fast foodlar hakkında uyardı: Yüzde 62 artırıyor

5 yılı aşkın sürede araştırmacılar, işlenmiş gıdaları en çok tüketen kişilerin, felç ve kalp krizinin yanı sıra diğer kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin de en fazla kişiler olduğu sonucuna ulaştı. Dahası, işlenmiş gıda tüketiminde her yüzde 10’luk artışın, kalp hastalıklarında yüzde 13 ve felce yol açan rahatsızlıklar da yüzde 11 artış anlamına geldiği belirlendi.