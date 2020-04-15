Bilim insanları duyurdu: 6 yeni koronavirüs türü keşfedildi

Yarasalar üzerinde araştırmalar yapan bilim insanları 6 yeni koronavirüs türü keşfettiklerini duyurdu. Bilim insanları yeni keşfedilen 6 koronavirüs türünün Kovid-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi.

PREDICT Projesi kapsamında Myanmar’da yarasalar üzerine araştırmalar yapan bilim ekibi, 6 yeni koronavirüs türü keşfettiklerini açıkladı.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; keşfedilen 6 yeni koronavirüs türünden üçü alfacoronavirüsü iken üçü de betacoronavirüsü olarak sınıflandırıldı.

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Bilim insanları yeni keşfedilen 6 koronavirüs türünün Kovid-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi.

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Ancak ilk bulgulara göre bu virüsler SARS, MERS veya Kovid-19'a sebep olan türler ile yakından ilişkili değil.

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