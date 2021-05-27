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Bilim insanları covid-19 için iyi haberi verdi! 'Yıllarca sürebilir' deyip açıkladılar

Bilim insanları covid-19 için iyi haberi verdi! 'Yıllarca sürebilir' deyip açıkladılar

ABD’de yapılan iki yeni çalışmaya göre, yeni tip koronavirüsle ilgili sevindiren sonuçlar ortaya çıktı.

Bilim insanları covid-19 için iyi haberi verdi! 'Yıllarca sürebilir' deyip açıkladılar

The New York Times’ın haberinde ABD’de yapılan iki farklı çalışmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırmacılar, Covid-19 karşı bağışıklığın bir ömür boyu sürebileceğini ortaya koydu. Her iki çalışma da yaklaşık bir yıl önce koronavirüse maruz kalan insanlara baktı.

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Bilim insanları covid-19 için iyi haberi verdi! 'Yıllarca sürebilir' deyip açıkladılar

Nature dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışmalardan birine göre, virüsü hafızasında tutan B hücreleri kemik iliğine gidiyor ve gerektiğinde antikor sayısını artırıyor.

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Bilim insanları covid-19 için iyi haberi verdi! 'Yıllarca sürebilir' deyip açıkladılar

BioRxiv'de çevrimiçi olarak yayınlanan diğer çalışma ise diğer çalışmaya benzer bir şekilde bellek B hücrelerinin ilk enfeksiyondan sonra en az 12 ay boyunca olgunlaşmaya ve güçlenmeye devam ettiğini buldu.

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Bilim insanları covid-19 için iyi haberi verdi! 'Yıllarca sürebilir' deyip açıkladılar

Bellek B Hücresi Nedir?: Özel bir B hücresi türüne deniliyor. Bu hücreler, corona virüse karşı ilk bağışıklık yanıtında oluşuyor ve uzun süre canlı kalıyor. Aynı zamanda bellek B hücreleri Covid-19’la tekrar karşılaşmaları hâlinde hızlı yanıt veriyorlar. 

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