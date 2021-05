Bilim insanları covid-19 için iyi haberi verdi! 'Yıllarca sürebilir' deyip açıkladılar

The New York Times’ın haberinde ABD’de yapılan iki farklı çalışmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırmacılar, Covid-19 karşı bağışıklığın bir ömür boyu sürebileceğini ortaya koydu. Her iki çalışma da yaklaşık bir yıl önce koronavirüse maruz kalan insanlara baktı.