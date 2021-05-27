Bilim insanları covid-19 için iyi haberi verdi! 'Yıllarca sürebilir' deyip açıkladılar
ABD’de yapılan iki yeni çalışmaya göre, yeni tip koronavirüsle ilgili sevindiren sonuçlar ortaya çıktı.
The New York Times’ın haberinde ABD’de yapılan iki farklı çalışmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırmacılar, Covid-19 karşı bağışıklığın bir ömür boyu sürebileceğini ortaya koydu. Her iki çalışma da yaklaşık bir yıl önce koronavirüse maruz kalan insanlara baktı.
Nature dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışmalardan birine göre, virüsü hafızasında tutan B hücreleri kemik iliğine gidiyor ve gerektiğinde antikor sayısını artırıyor.
BioRxiv'de çevrimiçi olarak yayınlanan diğer çalışma ise diğer çalışmaya benzer bir şekilde bellek B hücrelerinin ilk enfeksiyondan sonra en az 12 ay boyunca olgunlaşmaya ve güçlenmeye devam ettiğini buldu.
Bellek B Hücresi Nedir?: Özel bir B hücresi türüne deniliyor. Bu hücreler, corona virüse karşı ilk bağışıklık yanıtında oluşuyor ve uzun süre canlı kalıyor. Aynı zamanda bellek B hücreleri Covid-19’la tekrar karşılaşmaları hâlinde hızlı yanıt veriyorlar.