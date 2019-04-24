Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığı haberde, üniversitedeki biyolog Profesör Dan Luo, yapay bir metobolizmayla güçlendirilmiş canlı gibi görünen yepyeni bir makine yaptıklarını açıkladı. Luo makinelerin basit bir küf mantarı organizması kadar karmaşık olduğunu söyledi.