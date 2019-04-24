Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti

Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti

Bilim insanları büyüyebilen, yiyebilen ve diğer gerçek canlılar gibi gelişebilen küçük robotlar yapmayı başardı.

Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti - Sayfa 1

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cornell Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının ürettiği küçük robotları geliştirmek için DNA’ye benzer yapay biyo materyaller kullanıldı.

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Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti - Sayfa 2

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığı haberde, üniversitedeki biyolog Profesör Dan Luo, yapay bir metobolizmayla güçlendirilmiş canlı gibi görünen yepyeni bir makine yaptıklarını açıkladı. Luo makinelerin basit bir küf mantarı organizması kadar karmaşık olduğunu söyledi.

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Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti - Sayfa 3

Gazeteye, canlı bir makine yapmadıklarını vurgulayan Profesör, canlıya benzer materyaller yarattıklarını; bunun da daha önce yapılmadığını ifade etti.

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Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti - Sayfa 4

Üretilen materyaller, canlıların yaptıklarına benzer davranışlar sergiliyor. Kendi kendine metobolizmasını çalıştırıp, enerjisini kullanabiliyor.

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