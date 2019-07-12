Bilim insanları araştırdı! Ispanağın içindeki hormon yasaklı maddeler listesinde
İhlas Haber Ajansı
DÜNYA Anti Doping Ajansı için araştırma yapan Alman bilim insanları, Temel Reis’in kaslarını büyütmek için yediği ıspanağın sporcularda bir doping etkisi yapabileceğini açıkladı.
Berlin’deki Freie Universität’den bilim insanları Dünya Anti Doping Ajansı için yaptıkları araştırmada ıspanak içinde buldukları ‘ecdysterone’ adlı hormonun atletler için yasaklı maddeler listesinde olduğunu fark etti.
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Menshealth.com’daki habere göre araştırmacılar, 10 haftalık deney sırasında katılımcılara verilen maddelerin onların fiziksel performanslarını nasıl etkileneceğini ölçmek için 46 atleti dört gruba ayırdı.
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Bir grup kontrol altında tutulurken, diğer gruba ilaç olarak verilen tesirsiz madde verildi.
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Diğer iki gruba da ıspanakta bulunan ecdysterone maddesinden günde iki ve sekiz kapsül verildi.
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