Bilim insanları açıkladı: Hava kirliliği koronavirüs ölümlerini 20 kat artırıyor
13 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD’de dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma Covid-19 ölümleri ile hava kirliliği arasındaki bağlantı ilk kez açık bir şekilde ortaya çıkarıldı. Çalışmada hava kirliliğinin corona virüsten ölüm seviyesini 20 kat artırdığını ortaya koyuldu.
Aralık ayında Wuhan’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 1 buçuk milyona yakın insana bulaştı. Koronavirüs Avrupa’da en çok ABD’yi vurdu. ABD’de son 24 saatte 1918 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise İtalya, İspanya ve Fransa’nın toplamına eşitlendi. 13 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD’de dikkat çeken bir araştırma yapıldı.
ABD'de Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada hava kirliliği ile yeni tip corona virüs hastalarının ölüm oranları arasındaki bağıntı ortaya çıkarıldı. Çalışmaya corona virüs salgınından önce hava kirliliği olan yerleşim birimlerinde virüsten ölüm oranları belirgin bir ölçüde daha yüksek. Boston'daki Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu araştırmacıları, ABD'nin yüzde 98'lik nüfusunu kapsayan 3080 bölgede, 4 Nisan'a kadar gerçekleşen Covid-19 ölümlerini ve hava kirliliği seviyelerini analiz etti.
HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÜM ORANLARINI 20 KAT ARTIRIYOR
Bilim insanları, PM 2.5 (Enerji santralleri, fabrikalar, motorlu taşıtlar ve uçakların yakıt artıkları, orman yangınları vb.'nin havaya karışan partikülleri). adı verilen ve hava kirliliğine sebep olan parçacıkların bir birimdeki artışının ve corona virüs ölümlerini 20 kat arttırdığını belirterek "PM 2.5'de sadece 1 μg/m3'lük bir artışın Covid-19 ölüm oranındaki% 15'lik bir artışla ilişkili olduğunu bulduk" ifadelerini kullandı.
Araştırma ekibi, "Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı ve sağlam" açıklamasını yaptı. Diğer taraftan araştırmada, yoksulluk düzeyleri, sigara içme, obezite, Covid-19 testleri ve mevcut hastane yataklarının sayısı gibi bir dizi faktörün dikkate alındığı belirtildi.
SARS SALGINI ESNASINDA HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÜMLERİ YÜKSELTTİ
Araştırmacılardan Rachel Nethery, "Önceki çalışmalar, hava kirliliğine maruz kalmanın 2003 SARS salgını sırasında da sırasında ölüm riskini önemli ölçüde artırdığını gösterdi. Bu yüzden buradaki sonuçlarımızın bu bulgularla tutarlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.