Bilim insanları açıkladı! Covid-19'un sonu geliyor mu? Omicron'la ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı
Uzmanların bildirdiğine göre, yeni tip corona virüsün Omicron varyantı, tüm dünyada 5,4 milyonu aşkın kişininin ölümüne neden olan pandeminin sonunu getirebilir.
Güney Afrika’da yapılan ve medRxiv adlı dergide ön baskı olarak yayımlanan çalışma, başlangıçta Omicron ile enfekte olan, bazıları aşılanmış, bazıları ise aşılanmamış 15 kişi incelendi.
Bilim insanları, 14 gün sonra, bu insanlardaki bağışıklık hücrelerinin Omicron ve Delta'yı etkisiz hale getirip getiremeyeceklerini görmek için çeşitli örnekler aldı.
Araştırmacılar, Omicron'u nötralize etme kabiliyetinde 14 kat, ayrıca virüsün Delta varyantını nötralize etme kabiliyetinde 4,4 kat bir artış buldu.
Bununla birlikte çalışmada, katılımcılardan bazılarının aşılanmış olduğu ve birçoğunun virüsün daha önceki bir türüyle enfekte olmuş olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.