Bilim dünyasının acı kaybı! Emin Işık'ın cenaze töreninde Erdoğan da yerini aldı

Bilim dünyasının acı kaybı! Emin Işık'ın cenaze töreninde Erdoğan da yerini aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında vefat eden İlahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık için Şişli Camii'nde cuma namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine katıldı. 

Bilim dünyasının acı kaybı! Emin Işık'ın cenaze töreninde Erdoğan da yerini aldı - Sayfa 1

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Işık’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. 

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Bilim dünyasının acı kaybı! Emin Işık'ın cenaze töreninde Erdoğan da yerini aldı - Sayfa 2

Ardından cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre dua etti.

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Bilim dünyasının acı kaybı! Emin Işık'ın cenaze töreninde Erdoğan da yerini aldı - Sayfa 3

İlahiyat dünyasının önemli ismi, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmek üzere yakınlarının duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. 

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Bilim dünyasının acı kaybı! Emin Işık'ın cenaze töreninde Erdoğan da yerini aldı - Sayfa 4

Işık'a son görevde Erdoğan'ın da tabuta omuz verdiği gözlemlendi.

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