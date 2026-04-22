Bilim dünyasından aspirin gerçeği! Kanser üzerindeki etkisi muazzam





4 bin yıllık ağrı kesici kanser riskini yarı yarıya düşürüyor: Bilim dünyası aspirinin sırrını çözdü



Dünyanın en eski ve en yaygın kullanılan ağrı kesicilerinden biri olan aspirinin, belirli kanser türlerinin oluşumunu ve vücuda yayılmasını engellediğine dair kanıtlar her geçen gün artıyor. BBC'de yer alan habere göre, İngiltere ve İsveç'teki son araştırmalar şimdiden ülkelerin sağlık politikalarını değiştirmeye başladı. Peki, aspirin kanseri nasıl durduruyor?

22/04/2026 10:46





Kökleri 4.400 yıl önce Mezopotamya'da söğüt ağacı kabuğundan elde edilen karışımlara dayanan ve 19. yüzyılda modern formuna kavuşan Aspirin, tıp dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Kanı sulandırıcı etkisiyle uzun süredir kalp krizi ve inme riskini azaltmak için kullanılan bu ucuz ve erişilebilir ilaç, artık kanserle savaşta da en ön saflarda yerini alıyor.

LYNCH SENDROMU HASTALARINDA %50 DÜŞÜŞ

Aspirinin kanser üzerindeki etkisi, özellikle genetik yatkınlığı olan hastalarda mucizevi sonuçlar veriyor. İngiltere'de Newcastle Üniversitesi'nden Klinik Genetik Profesörü John Burn öncülüğünde, bağırsak kanserine yakalanma riskini ciddi şekilde artıran Lynch Sendromu taşıyıcıları üzerinde 10 yıllık tarihi bir araştırma yapıldı.



Araştırmaya katılan hastalardan biri olan 40'lı yaşlarındaki Nick James, 10 yıl boyunca düzenli aspirin kullandı ve şu ana kadar hiçbir kanser belirtisi göstermedi. Prof. Dr. Burn'ün çalışmasına göre, iki yıl boyunca düzenli düşük doz (75-100 mg) aspirin kullanan yüksek riskli hastalarda kolon kanserine yakalanma oranı tam %50 oranında azaldı.