Bilim adamlarından köpeklerle ilgili şaşırtıcı araştırma! Meğer sonradan ortaya çıkmış
ABD'li ve İngiliz bilim insanlarının ortak bir çalışması, köpeklerin ‘üzgün’ ifadeye bürünmelerini sağlayan göz çevresindeki kasların, çok eskilerde bulunmadığını ortaya koydu.
33 bin yıl önce kurtlardan ayrı bir tür olarak evrimleşen köpekler hakkında yeni bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada, insanların kayıtsız kalamadığı ‘yavru köpek’ bakışının zamanla evrimleşerek ortaya çıktığı açıklandı.
Daha önceki araştırmalar, köpeklerin bu bakışları insanlar ona baktığında yaptıklarını gösteriyordu ki bu da kasıtlı yapılan bir davranış olduğu teorisinin ortaya çıkmasına yol açmıştı.
Araştırmacılara göre, köpekler yüzlerindeki bu anatomik değişimi insanların yanında yaşayarak binlerce yılda geliştirdi. Bunun da 'Yavru köpek bakışlarının', evcil köpeklerin insanlarla bağ kurmasına yardımcı olduğu ortaya konuldu.
İstediklerini yaptırmak için: Araştırma ekibinde yer alan Portsmouth Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Juliane Kaminski, "Kanıtlar, köpeklerin kurtlardan evcilleştirildikten sonra kaşlarını kaldırabilmek için bu kasları geliştirdiklerini gösteriyor. Köpekler bu hareketi yaptığında, insanlarda onların istediklerini yapmak için güçlü bir arzu uyandırıyorlar" dedi.