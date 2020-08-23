Bilim adamları kansere karşı koruyan içeceği açıkladı
AVUSTRALYALI bilim insanlarının kansere karşı önleyici diye açıkladığı içecek kahve oldu.
Avustralyalı bilim insanlarına göre, dünyadaki her bir insan günde en az iki fincan kahve içseydi, yüz binlerce insan ölümcül karaciğer kanserinden kurtulmuş olurdu.
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MedicalXpress’in aktardığına göre araştırmacılar, günde 2-3 fincan kahve tüketiminin kansere yakalanma şansını yüzde 38, kanserden ölme riskini de yüzde 46 azalttığına işaret etti.
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Günde 4 ve daha fazla fincan bu rakamları sırayla yüzde 41 ve 71 seviyesine yükseltiyor.
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Bilim insanları, 2016’daki karaciğer kanser vakalarını analiz etti. Bu dönemde, 1 milyon 240 binden fazla kişi karaciğer kanserinden hayatını kaybetti.
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