Bilim adamları 32 ölü domuzla deney yaptı! Ölü beyin yeniden diriltildi
AMERİKA Birleşik Devletleri Yale Tıp Fakültesi'nde görevli uzmanlar, 32 ölü domuzla yaptıkları deneyde şok bir sonuç elde etti.
Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, ölümden uzun süre sonra belirli beyin fonksiyonlarının canlandırılıp canlandırılmayacağı araştırıldı. Bunun için kesimhaneden aldıkları 32 domuzun beynini, kesim işleminden 4 saat sonra geliştirdikleri bir sisteme bağlayan uzmanlar, domuzların beyinlerini kısmen canlandırdı.
Domuz beyinlerine 6 saat boyunca, sentetik kan içeren özel ve onarıcı sıvı kokteylinin ritmik pompalandığı, bu sürenin sonunda hücre ölümünde azalma, damarlarda iyileşme ve beyin hücreleri arasında iletişimi sağlayan bağlantılarda kısmi hareketlilik gözlendi.
Beyinlerin ayrıca, damarların genişlemesini sağlayan bir ilaca normal tepki verdiği, oksijeni, neredeyse normal bir beynin kullandığı miktarda harcadığı tespit edildi.
Bu çalışmanın amacı nedir?
Bilim adamları, çalışmanın amacının bilinci yerine getirmek olmadığının, domuz beyinlerinde farkındalık anlamına gelen geniş çaplı elektriksel aktiviteye rastlanmadığının altını çizdi.