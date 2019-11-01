Bilgisayar mühendisi damat geliştirdi kayınpeder rahatladı

Hangi yönde ve ne kadar uzakta olduğunu görüyor: Cihazda, büyükbaş hayvanın boynunda, konum bulması için GPS modülü ve konum gösteren bir verici yer alıyor. Evde bulunan alıcı, gelen konum bilgisini bluetooth ile akıllı telefona gönderiyor. Akıllı telefona yüklenen mobil yazılımla büyükbaş hayvanın hangi yönde ve ne kadar uzakta olduğu belirleniyor