Bilgisayar mühendisi damat geliştirdi kayınpeder rahatladı
KARABÜK'ün Eflani ilçesi Seferler köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan İbrahim Bayram, bilgisayar mühendisi damadının geliştirdiği cihaz sayesinde meraya saldığı hayvanlarını rahatlıkla bulabiliyor.
İlçede hasat bittikten sonra güz aylarında büyükbaş hayvanlar, "salmalık" adı verilen uygulama nedeniyle başlarında çoban olmadan meraya salınınca zaman zaman kayboluyor. Doktora öğrencisi bilgisayar mühendisi Mustafa Uçar, kayınpederi İbrahim Bayram'ın da yaşadığı bu soruna teknolojik çözüm getirdi. Uçar'ın geliştirdiği cihaz sayesinde hayvanların hangi yönde ve ne kadar uzaklıkta olduğu cep telefonundan görülebiliyor.
Hangi yönde ve ne kadar uzakta olduğunu görüyor: Cihazda, büyükbaş hayvanın boynunda, konum bulması için GPS modülü ve konum gösteren bir verici yer alıyor. Evde bulunan alıcı, gelen konum bilgisini bluetooth ile akıllı telefona gönderiyor. Akıllı telefona yüklenen mobil yazılımla büyükbaş hayvanın hangi yönde ve ne kadar uzakta olduğu belirleniyor
Akşamları aramak zor oluyordu: İbrahim Bayram (56) gün içinde hayvanların gezdiği yerleri ve akşam getireceği zaman nerede bulunduklarını akıllı telefonuyla takip ettiğini anlattı. Akşamları hayvanları aramanın çok zor olduğunu dile getiren Bayram, bulabilmek için tepe tepe dolaştıklarını söyledi.
Bayram, cihaz sayesinde hayvanların hangi yönde olduğunu bildiğini vurgulayarak bulmak için cihazın gösterdiği yöne doğru gittiğini kaydetti. Cihazın hayvanların kaç metre uzakta olduğunu da gösterdiğini aktaran Bayram, şöyle konuştu: