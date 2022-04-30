Biletler tükendi otobüsler doldu! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

Odabaş, otobüslerde yer kalmadığını belirterek, "Ek sefer de koyacağız. Şu an normal sıra otobüsler dolu. Bu yoğunluk üç gün daha devam eder. Dönüşler de dolu olur. Sonrasında okullar tatil olana kadar normal devam eder." şeklinde konuştu. Otobüs firması çalışanı Baran Çınar da yolcuların bilet bulamadığını ve otogarda yoğunluk olduğunu söyledi.