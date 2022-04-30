Biletler tükendi otobüsler doldu! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği
Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşlar, bayram tatili için sabah saatlerinden itibaren terminal ve bilet satış ofislerine geldi. Otogarın park alanlarında boş yer kalmazken, otogar girişine kadar araç trafiği oluştu.
Otobüs firmaları, yoğunlukta yolcuların otobüslerini karıştırmaması için sık sık uyarı anonsları yaptı. Tam kapasite çalışan ve ek sefer düzenleyen bazı otobüs firmalarının, yolcuların bilet taleplerine yetişmeye çalıştığı gözlendi. Otobüs firması yetkilisi Hasan Odabaş, bayram tatilinden dolayı otobüslerde yoğunluk olduğunu söyledi.
Odabaş, otobüslerde yer kalmadığını belirterek, "Ek sefer de koyacağız. Şu an normal sıra otobüsler dolu. Bu yoğunluk üç gün daha devam eder. Dönüşler de dolu olur. Sonrasında okullar tatil olana kadar normal devam eder." şeklinde konuştu. Otobüs firması çalışanı Baran Çınar da yolcuların bilet bulamadığını ve otogarda yoğunluk olduğunu söyledi.